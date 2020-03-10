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Ученые из Сколтеха нашли ограничения в квантовом алгоритме Google

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Команда ученых из Deep Quantum Labs Центра по фотонике и квантовым материалам Сколтеха во главе с профессором Джейкобом Биамонте обнаружила и количественно оценила слабые стороны алгоритма Google.

Google стремительно разрабатывает квантово-улучшенные процессоры, которые используют квантово-механические эффекты, чтобы в один прекрасный день значительно увеличить скорость обработки данных.

Недавно Google разработал новые улучшенные квантовые алгоритмы, которые работают в присутствии реального шума. Так называемый квантовый приближенный алгоритм оптимизации, или сокращенно QAOA, - краеугольный камень на пути к помехоустойчивым квантовым алгоритмам.

QAOA вызвал огромный коммерческий интерес и подтолкнул мировое исследовательское сообщество к изучению новых способов его применения. Тем не менее ни один алгоритм не идеален, но до недавнего времени ограничениях в производительности алгоритма QAOA Google были неизвестны.

В статье, опубликованной учеными из Сколтеха в престижном журнале Physical Review Letters сообщается об открытии так называемых «дефицитов достижимости» и демонстрируется, как они мешают алгоритму решить поставленные задачи.

Авторы исследования - аспиранты Сколтеха, Акшай Вишванатан и Харифан Филатонгю. До поступления в Сколтех Акшай выиграл премию за магистерскую диссертацию по фотонике в Университете науки и технологии Кочин (CUSAT) в Индии, а Харифан присоединился к Сколтеху после получения степени магистра в области фундаментальной физики в Имперском колледже Лондона, куда он приехал по стипендиальной программе из Тайланда.

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