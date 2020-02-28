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Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Приказами Росстандарта утверждены два национальных стандарта в области центров обработки данных. ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» регулирует стадии создания инженерной инфраструктуры центров обработки данных, этапы внутри стадий и содержание работ на каждом этапе. ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» определяет требования к организации эксплуатации инженерных систем ЦОД с целью обеспечения надлежащего качества их функционирования и предоставления потребителям услуг ИИ ЦОД приемлемого качества.

Разработчиком стандартов выступила Ассоциация участников отрасли ЦОД. В рабочие группы по стандартам вошли профессионалы, представляющие разные области рынка ЦОД. Это позволило сформировать многогранный и компетентный подход по темам разработки. Разработка стандартов велась за счет собственных средств Ассоциации.

«Для Ассоциации и рынка ЦОД в целом это знаковое событие. Наличие стандартов позволит повысить качество предоставляемых услуг при создании и эксплуатации ЦОД, сосредоточится на решении перспективных задач. Ассоциация благодарна своим членам за многолетнюю планомерную и разностороннюю поддержку глобальной задачи стандартизации в области ЦОД, — отметил президент Ассоциации Игорь Дорофеев.

В соответствии с действующим законодательством, процедуры проведения научно-технической, правовой и нормативной экспертиз проектов национальных и межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим стандартам, а также представление их на утверждение (принятие) в национальный орган по стандартизации осуществляются Техническим комитетом по стандартизации, за которым закреплена соответствующая область деятельности.

Утвержденные ГОСТ Р 58811-2020 и ГОСТ Р 58812-2020 относятся к зоне ответственности ТК 120 «Центры обработки данных».

«Это первые стандарты, выпущенные нашим техническим комитетом. В стандартах учтен значительный опыт и наработки, накопленные как в отрасли ЦОД, так и в смежных отраслях. Охватывая два ключевых этапа жизненного цикла центра обработки данных (создание и эксплуатацию), они призваны стать основой для формирования системы нормативных документов, описывающих и систематизирующих весь спектр задач, характерных для отрасли» - сказал председатель ТК 120 Заурбек Алехин.

Официальные тексты стандартов должны быть опубликованы профильной организацией Росстандарта в конце марта 2020 года.

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