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Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group и компания «Сухой» подписали договор, в рамках которого «Mail.ru Цифровые технологии» разработает и внедрит цифровую платформу предиктивной аналитики с использованием технологий машинного обучения, больших данных и промышленного интернета вещей. Платформа будет запущена в работу во втором квартале 2020 года на заводах компании «Сухой».

Цифровая платформа даст возможность централизованно собирать, обрабатывать и анализировать данные как с производственного оборудования, так и информацию о производственных процессах из информационных систем на предприятиях компании «Сухой». Накопленные данные о работе высокопроизводительного промышленного оборудования и параметрах выполнения производственных процессов позволят прогнозировать работоспособность станков и осуществлять их предиктивное обслуживание, что также обеспечит снижение затрат. В работу предприятий компании «Сухой» также будет внедрена технология компьютерного зрения Vision. C ее помощью будет осуществляться мониторинг производственных процессов.

«Мы планомерно цифровизируем российский рынок: опыт Mail.ru Group и наши технологии позволяют реализовывать масштабные проекты с компаниями из традиционных отраслей. Партнерство с “Сухим” — именно такой комплексный проект. Мы автоматизируем сразу несколько областей работы на предприятиях: предиктивное обслуживание, мониторинг производственных процессов. Такой подход позволяет добиться принципиального повышения эффективности», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии».

«Данный проект является пилотным для компании «Сухой» в области цифровизации производственных и управленческих процессов и мы надеемся, что опыт Mail.ru Group поможет нам успешно преодолеть эту ступень развития и стать примером производственной компании, не только выпускающей инновационную продукцию, но и использующей инновационные цифровые технологии в рамках ее производства», — сказала Елена Барболина, директор по развитию компании «Сухой»».

Данные будут храниться в частном облаке компании «Сухой» на базе технологии Mail.ru Private Cloud. В дальнейшем стороны планируют расширить внедрение и разработку новых сервисов и программных продуктов с целью цифровизации работы предприятий «Сухого».

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