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«Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру Югорской городской больницы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Сотрудники «Ростелекома» обновили существующую корпоративную телеком-сеть Югорской городской больницы, что повысило ее производительность. Для реализации проекта внутри больницы построили более двух километров волоконно-оптических линий связи и объединили единой сетью пять корпусов больницы.

Главным итогом проведенных работ стало создание единой корпоративной сети, которая позволит внедрить и масштабировать большинство цифровых сервисов: видеонаблюдение, корпоративная телефония, высокоскоростной обмен данными между подразделениями больницы.

Уже сейчас сотрудникам доступен интернет на скорости до 1 Гбит/с., а в перспективе она будет увеличена до 10 Гбит/с. Это послужит платформой для подключения новых услуг.

Технические специалисты также провели миграцию абонентской базы корпоративной телефонной сети с устаревшей АТС на цифровое мультисервисное оборудование. Основные преимущества цифровой телефонии – высокое качество связи, экономичность, мгновенное соединение.

Вячеслав Забияко, начальник цеха Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» в г. Советский, отметил: «Благодаря обновленной инфраструктуре создана основа для широкого применения телемедицины. Например, при подключении системы «Электронный доктор» у врачей больницы и пациентов появляется возможность общаться в режиме реального времени независимо от их местоположения. Развитие таких сервисов актуально для всего региона, так как существует множество труднодоступных населенных пунктов».

Андрей Маренко, главный врач БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница», сказал: «Указанные изменения дали толчок дальнейшему развитию информационных систем БУ "Югорская городская больница", позволили сократить время передачи массивов данных как внутри медицинской организации, так и за ее пределы, увеличить объемы информационных потоков, перейти на новый современный стандарт телефонии».



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