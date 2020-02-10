«Росэлектроника» разработала «автоматического диспетчера» для управления грузовым беспилотным транспортом

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплексное решение для использования беспилотного транспорта на промышленных объектах. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает автоматизированное управление транспортными средствами: электровозами, электромобилями, промышленными тележками, – перевозящими грузы на промышленных производствах и в складских зонах.

Решение, разработанное специалистами НИИ программных средств (входит в «Росэлектронику»), состоит из аппаратуры, которая устанавливается на сам беспилотный транспорт, и специального программного обеспечения. ПО в автоматическом режиме определяет положение объекта на местности, оценивает окружающую обстановку, распознает препятствия и контролирует движение транспортного средства на всем пути следования. Решение также осуществляет мониторинг технического состояния транспорта и аккумулирует всю информацию о его перемещениях и режимах эксплуатации, передавая информацию в единую систему управления.

Устанавливаемое на сам транспорт оборудование спроектировано на основе технологии позиционирования в режиме реального времени (Real-time Locating System, RTLS) и технологии интеллектуального зрения. Активная метка RTLS закрепляется на контролируемом транспортном средстве, а установленные на территории предприятия считыватели, получая от нее сигнал, вычисляют координаты объекта. Система интеллектуального зрения, обрабатывая изображения с установленных на транспортном средстве видеокамер, выявляет препятствия на пути, определяет выезд за пределы полосы движения, считывает дорожную разметку.

«Площадь складов и цехов может составлять десятки тысяч квадратных метров, и для перемещения грузов на большие расстояния необходим вспомогательный транспорт, а также обслуживающий его персонал. Разработанная нами система позволяет оптимизировать логистическую цепочку предприятия, оптимизировать численность технического персонала в промышленных зонах, что особенно актуально для опасных производственных объектов», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.