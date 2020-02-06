Представлены новые возможности МИС Тюменской области

На сегодняшний день МИС Тюменской области, созданная на платформе 1С, является одной из самых функционально развитых медицинских ИС в России. Значительные изменения произошли в 2019 году: были разработаны и запущены в промышленную эксплуатацию сразу несколько новых блоков МИС, которые помогают организовать медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, вести иммунопрофилактику, организовать профосмотры и многое другое.

Автоматизация всех направлений работы медицинских работников считается одним из наиболее результативных способов повысить качество и доступность медицинской помощи.

Создание комплексной системы управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области здесь началось еще в 2016 году. Тогда первым шагом стала разработка ERP-системы на платформе «1С:Предприятие» для стационаров, затем эстафету автоматизации приняли амбулаторные учреждения, после чего было завершено создание регионального сегмента ЕГИСЗ и тираж системы продолжился в остальных медучреждениях юга Тюменской области. За четыре года число пользователей системы выросло от 1000 до 12 000 человек. По данным за 2019 год к системе подключено 46 медицинских учреждений, в течение года в МИС создается 21 млн документов.

«В разработке нового функционала МИС принимают участие технические специалисты, аналитики, понимающие специфику информатизации здравоохранения. Но особенно мы ценим совместную работу с профессиональным врачебным сообществом, когда врачи сами генерируют новые идеи для создания эффективных решений, отвечающих потребностям как медицинских работников, так и пациентов», — отметил Андрей Лозицкий, директор ресурсного центра «1С-Медицина-Регион».

Подсистема «Акушерство и гинекология» дает врачу автоматическую интерпретацию результатов по шкалам оценки состояния здоровья беременной. Также в автоматическом режиме врач может наблюдать динамику и получать расчет прибавки веса беременной и расчет массы плода. Врач может записать беременную на повторный прием прямо из шаблона медицинского документа (ШМД) «Наблюдение за течением беременности». Новый функционал позволяет создавать и хранить карты в формате PDF с учетом лабораторных исследований и наблюдений беременной у узких специалистов.

Подсистема оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями позволяет выявлять подозрения на онкологическое заболевание на ранних стадиях. При этом запись в онкологический центр создается автоматически после формирования врачом в информационной системе маршрутного листа пациента (перечень исследований, которые нужно пройти для подтверждения диагноза). В маршрутном листе есть функция контроля статуса, то есть запись в онкоцентр становится активной сразу, как только пациент прошел все необходимые исследования. Если подозрение на развитие онкологического заболевания не подтвердилось, запись в онкоцентр автоматически отменяется. Если пациенту все-таки требуется консультация специалистов профильного медучреждения, то результаты всех пройденных по маршрутному листу исследований автоматически прикрепляются к направлению в онкоцентр.

Подсистема управления льготным лекарственным обеспечением дает возможность осуществления полного цикла функционирования процесса от сбора персонифицированной заявки, до интеграции с информационной системой фармацевтической организации для отпуска препарата. Реализовано проведение экспертизы врачебной комиссии. Осуществлено автоматическое формирование печатного рецепта с соблюдением всех требований приказа МЗ РФ от 14.01.2019 N 4н.

Чем больше врачи получают функционала, тем больше новых идей по оптимизации своей деятельности у них возникает. Медицинские работники понимают, в чем преимущество развития информационной системы. В 2019 году удалось реализовать большое количество объемных и сложных процессов, система уже дает врачам подсказки, многое сделано в части аналитики данных. В 2020 году планируется дальнейшее развитие функционала МИС и тиражирование системы в 10 стационарах региона. Общее количество пользователей системы приблизится к 15 000.