В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности

В Самарской области последовательно реализуется политика повышения качества управления общественными финансами, в том числе – комплекс мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. Министерством управления финансами Самарской области создается единое информационное пространство в сфере управления государственными и муниципальными финансами на базе современных информационных технологий.

Одним из важнейших мероприятий обозначенного вектора является централизация бухгалтерского учёта и отчётности в органах исполнительной власти и государственных учреждений Самарской области. Первый этап проекта начался в 2019 году и продлится до конца 2020 года. В регионе создана Централизованная информационная система ведения бюджетного учета и формирования отчетности (ЦИС) на базе автоматизированной системы «Смета» (разработчик – НПО «Криста»), обеспечивающая централизованное ведение бюджетного учета и формирования отчетности органов государственной власти и государственных казённых учреждений Самарской области с использованием web-технологий.

Наряду с оптимизацией работы органов исполнительной власти и государственных учреждений Самарской области благодаря бесшовной интеграции с решениями по управлению исполнением бюджета, нормативно-справочной информацией, системой сбора и консолидации бюджетной отчетности ЦИС позволяет повысить эффективность управления государственными (муниципальными) учреждениями и эффективность использования бюджетных средств путём сокращения затрат на ведение учета, улучшить качество выполнения учетных функций путём оптимизации документооборота.

В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности

Для руководства региона доступны интерактивные аналитические отчеты на основе данных ЦИС в разрезе всех аспектов учета и отчетности, что позволяет отслеживать изменения социально–экономического характера Самарской области и оперативно принимать управленческие решения.

В рамках первой очереди проекта централизации к ЦИС ведения бюджетного учета и формирования отчетности будут подключены более 150 органов исполнительной власти и государственных казённых учреждений Самарской области.

К настоящему времени Министерством управления финансами совместно с НПО «Криста» завершена передача полномочий в части ведения бухгалтерского учёта 19 органов исполнительной власти и государственных казённых учреждений Самарской области в Централизованную бухгалтерию Самарской области.