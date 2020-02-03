Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО

«Мой офис», российский разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами, объявил о внесении продуктов «Мой офис Текст», «Мой офис Таблица» и «Мой офис Защищенное облако» в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития, связи и коммуникации РФ.

«Накопленный опыт взаимодействия с крупным бизнесом и государственными предприятиями показал, что нашим партнерам часто требуются некоторые компоненты экосистемы "Моего офиса", которые ранее они не могли приобрести отдельно от расширенных пакетов программ. С их появлением в реестре упрощается интеграция в инфраструктуру заказчиков, что приводит к сокращению бюджетных расходов при переходе на отечественное программное обеспечение», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии».

Ранее в реестре отечественного ПО было представлено шесть решений: «Мой офис Профессиональный», «Мой офис Стандартный», «Мой офис Частное облако», «Мой офис Образование», «Мой офис Хранилище» и «Мой офис Почта». Начиная с января 2020 г. заказчикам становятся доступны ещё три продукта: «Мой офис Текст», «Мой офис Таблица» и «Мой офис Защищенное облако». Два из них — редакторы текстов и электронных таблиц — могут быть приобретены как отдельно, так и в составе продуктов «Мой офис Профессиональный», «Мой офис Стандартный» и «Мой офис Частное облако».

Третий продукт — «Мой офис Защищенное облако» — является сертифицированной версией решения «Мой офис Частное облако», безопасность которого подтверждена ФСТЭК России. Сертификат гарантирует отсутствие недекларированных возможностей и соответствие требованиям по информационной безопасности к программному обеспечению, которое обрабатывает конфиденциальную информацию.

«Мой офис Защищенное облако» может применяться в государственных информационных системах (ГИС) и информационных системах персональных данных (ИСПДн) с самыми высокими требованиями к безопасности. Это актуально в первую очередь для органов государственной власти, министерств и ведомств, госкорпораций, а также стратегических предприятий, которые работают с конфиденциальной информацией и персональными данными.