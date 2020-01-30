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ДИТ Москвы: за год москвичи более 30 тыс. раз запросили записи с камер видеонаблюдения

ИТ в госсекторе

Камеры городской системы видеонаблюдения помогают москвичам найти пропавшие вещи, разобраться в ДТП и опознать хулиганов. В 2019 г. горожане запросили архивные видеозаписи более 30 тыс. раз, сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

«Почти две трети правонарушений в столице расследуются с помощью камер городского видеонаблюдения. Возможность запросить архив записей с камер в случае какого-либо происшествия есть не только у правоохранительных органов, но и у жителей. И с каждым годом москвичи пользуются этой услугой все чаще. Если в прошлом году в Единый центр хранения и обработки данных поступило 27,3 тыс. запросов на выгрузку видеоархива, то в 2019 г. число таких обращений превысило 30,8 тыс.», – сказал начальник управления городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Головин.

Чаще всего москвичи запрашивали архив записей в случае порчи имущества. С такими ситуациями связана треть обращений в ЕЦХД – более 10,3 тыс. На втором месте – дорожно-транспортные происшествия (более 9,7 тыс. запросов). Также записи с камер помогали горожанам в случаях хищения имущества (более 3,3 тыс. запросов) и хулиганства (более 700 запросов). Кроме того, архивы запрашивают в случаях драк, мошенничества и пропажи домашних животных.

Записи с камер городской системы видеонаблюдения поступают в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Там они хранятся в течение пяти дней. Доступ к этим записям имеют только уполномоченные лица: они могут просматривать видео в реальном времени, управлять камерами и изучать архивы записей.

Жители могут запросить видеоматериалы, позвонив на горячую линию городской системы видеонаблюдения и зарезервировав архив с камер на 30 суток. При обращении они получают от оператора не саму видеозапись, а номер заявки, который необходимо передать в полицию. Сотрудник правоохранительных органов выгрузит архив, используя свой персональный доступ.

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