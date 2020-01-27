«Ростелеком» представит технологии возможностей для дома и семьи

«Ростелеком» представит на своем стенде экосистему цифровых сервисов для дома и семьи — новые возможности и уникальный контент платформы впечатлений Wink, продукты «Умный дом», «Ростелеком. Ключ» и облачные игры. С 28 по 30 января в Москве состоится выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2020 — одно из главных событий индустрии телевидения, медиа и телекома. Мероприятие пройдет в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

На стенде «Ростелекома» посетителей вставки ждет следующая программа.

28 января (13.15–14.15) — секреты правильного перевода кино от Дмитрия «Гоблина» Пучкова; 29 января (13.00–13.40) — творческая встреча и автограф-сессия с режиссером Фёдором Бондарчуком; 29 января (16.00–17.00) — встреча с Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым, известным своими оригинальными переводами сериалов и фильмов.

На стенде «Ростелекома» представлена экосистема сервисов для дома и семьи, которая делает жизнь удобнее и безопаснее. Компания развивает платформы Wink, «Умный дом» и «Ростелеком. Ключ» таким образом, чтобы интегрировать их возможности. Например, это позволит выводить изображение с камер видеонаблюдения на экран телевизора или задействовать ТВ-пульт в управлении домашним хозяйством.

На стенде можно будет познакомиться со всеми интерактивными возможностями и уникальным контентом цифровой платформы впечатлений Wink — управление просмотром (для большинства каналов), умный поиск, специальный детский раздел, караоке, мультискрин и другие. Также будет представлена новая Android-приставка Wink, на которой помимо телевидения и видеотеки доступны облачные игры, аудиокниги, управление «Умным домом».

«Умный дом» — это комплекс цифровых решений, которые позволяют контролировать происходящее в квартире и управлять домашним хозяйством. На стенде можно будет протестировать облачное видеонаблюдение, различные датчики, голосовое управление устройствами и многое другое.

«Ростелеком. Ключ» — цифровой помощник жителей многоквартирных домов и жилых комплексов. На стенде специалисты компании познакомят с такими решениями, как умный домофон, умные счетчики, комплексное придомовое видеонаблюдение, умный шлагбаум, консьерж-сервис.