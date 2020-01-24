Число участников пилота по маркировке молочной продукции с начала года выросло на 75%

ЦПРТ, оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК, сообщил о существенном росте масштабов эксперимента по маркировке готовой молочной продукции.

По состоянию на 24 января число участников пилота выросло на 75% – в эксперименте участвует уже 325 компаний, количество кодов маркировки, эмитированных для участников эксперимента, за последнюю неделю увеличилось в 5 раз и превысило 85 000 единиц.

20 декабря среди «пионеров» эксперимента насчитывалось 185 компаний. К пилоту присоединяются и микропредприятия, и крупные производители, а также импортеры, оптовики и представители розничного звена.

Ведутся обследования производственных площадок участников эксперимента для оценки применимости различных технологических решений по встраиванию маркировки в производственный процесс, проводится обучение сотрудников предприятий.

Также на 24 января число присоединившихся к пилоту системных интеграторов первого-третьего уровня выросло на 30% – участниками пилота уже являются 35 компаний, на конец 2019 года их было всего 27.

Интеграторы первого-третьего уровня занимаются поставкой инженерных компонентов (печатающая техника и компьютерное зрение) и внедрением комплексных технических решений для интеграции маркировки непосредственно на производственных линиях и реализуют обмен данными между производственным оборудованием и автоматизированными системами управления производством.

Вовлечение в пилот большего числа интеграторов расширяет выбор решений для производителей молочной продукции, а также обеспечивает доступность услуг интеграции во всех регионах.

Также расширяется список вендоров (производителей и поставщиков) инженерных компонентов, которые адаптировали свою продукции для маркировки молока. Помимо этого, в пилоте расширяется список лабораторий на базах интеграторов решений.

ЦРПТ уже провел успешные тесты по нанесению маркировки на все используемые отраслью виды упаковочных материалов, включая картон, пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, а также протестировал самые распространенные форм-факторы упаковки.

Крупные типографии, производители упаковки, печатного и упаковочного оборудования начали адаптировать свои мощности предлагаемые решения под печать кодов маркировки.

Участие в добровольном и бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние процессы и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции, которая стартует 1 июня 2020 года.