Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с операторами связи «Ростелеком» перенес в подземные линейно-кабельные сооружения более 900 км воздушных линий в 25 городах, объем капитальных затрат компании составил 80 млн рублей.

Начиная с апреля 2019 года «Ростелеком» предлагает всем операторам связи, в первую очередь, в городах с населением более 500 тысяч жителей, перенести воздушные линии связи в подземные линейно-кабельные сооружения. «Ростелеком» рассматривает различные схемы взаимодействия с операторами, в том числе возможность проведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и работ по демонтажу воздушных линий собственными силами на взаимовыгодных условиях.

Перенос воздушных линий связи под землю оберегает коммуникации от постороннего вмешательства и формирует эстетический облик жилых районов. Кроме того, размещение линий связи в кабельной канализации позволяет значительно увеличить срок их службы, а также сократить издержки. Такие линии связи находятся на постоянном техническом обслуживании, надежно защищены от вмешательства посторонних лиц и непогоды.

Специалисты «Ростелекома» отмечают и другие преимущества размещения волоконно-оптических линий под землей. Так, например, аварии в линейно-кабельных сооружениях происходит в среднем в тридцать раз меньше, чем на воздушных линиях. Кабели из канализации напрямую заходят в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов и делает сеть более защищенной.

«“Ростелеком” приглашает всех представителей телеком-рынка к участию в программе “Чистое небо». Каждому оператору мы готовы предложить наиболее выгодную форму реализации переноса воздушных линий, — отметила вице-президент «Ростелекома» по работе с операторами связи Наталия Крючкова. — С учетом климатических особенностей и сезонности работ мы стремимся закончить переговорные и организационные вопросы в первом квартале и приступить к фазе активного строительства во втором и третьем кварталах 2020 года».

Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года и базируются на экономически обоснованных затратах. Тарифы являются публичными, их повышение происходит не чаще раза в год, в то время как при воздушном размещении владельцы опор могут применять иные подходы к тарифной политике.

Второй этап программы «Чистое небо» начнется в феврале и продлится до декабря 2020 года.

Другие материалы рубрики

Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО

Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов

Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках

РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС

«Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Техника

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды CNews 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью