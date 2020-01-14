«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо»

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с операторами связи «Ростелеком» перенес в подземные линейно-кабельные сооружения более 900 км воздушных линий в 25 городах, объем капитальных затрат компании составил 80 млн рублей.

Начиная с апреля 2019 года «Ростелеком» предлагает всем операторам связи, в первую очередь, в городах с населением более 500 тысяч жителей, перенести воздушные линии связи в подземные линейно-кабельные сооружения. «Ростелеком» рассматривает различные схемы взаимодействия с операторами, в том числе возможность проведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и работ по демонтажу воздушных линий собственными силами на взаимовыгодных условиях.

Перенос воздушных линий связи под землю оберегает коммуникации от постороннего вмешательства и формирует эстетический облик жилых районов. Кроме того, размещение линий связи в кабельной канализации позволяет значительно увеличить срок их службы, а также сократить издержки. Такие линии связи находятся на постоянном техническом обслуживании, надежно защищены от вмешательства посторонних лиц и непогоды.

Специалисты «Ростелекома» отмечают и другие преимущества размещения волоконно-оптических линий под землей. Так, например, аварии в линейно-кабельных сооружениях происходит в среднем в тридцать раз меньше, чем на воздушных линиях. Кабели из канализации напрямую заходят в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов и делает сеть более защищенной.

«“Ростелеком” приглашает всех представителей телеком-рынка к участию в программе “Чистое небо». Каждому оператору мы готовы предложить наиболее выгодную форму реализации переноса воздушных линий, — отметила вице-президент «Ростелекома» по работе с операторами связи Наталия Крючкова. — С учетом климатических особенностей и сезонности работ мы стремимся закончить переговорные и организационные вопросы в первом квартале и приступить к фазе активного строительства во втором и третьем кварталах 2020 года».

Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года и базируются на экономически обоснованных затратах. Тарифы являются публичными, их повышение происходит не чаще раза в год, в то время как при воздушном размещении владельцы опор могут применять иные подходы к тарифной политике.

Второй этап программы «Чистое небо» начнется в феврале и продлится до декабря 2020 года.