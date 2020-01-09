Определены этапы и правила маркировки парфюмерии, одежды, шин и фотоаппаратов

ЦРПТ сообщила о том, что 8 января 2020 г. подписаны Постановления Правительства РФ №1953, №1956, №1957, №1958 об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности.

Постановления правительства и правила маркировки опубликованы на официальном интернет-портале Правительства России.

С 8 января 2020 запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, при этом отраслевыми постановлениями предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы.

До 31 марта 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 г. начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации и передача сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК.

До 30 сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г.

До 29 февраля 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 г. оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября 2020 г.

В течение 7 дней со дня возникновения необходимости оборота шин участники оборота должны зарегистрироваться в системе мониторинга. С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 г. С 1 марта 2021 г. все участники оборота обязаны передавать сведения о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему маркировки Честный ЗНАК.

С 1 января 2021 г. оборот немаркированных товаров будет запрещен. До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г.

«ЦРПТ разработана цифровая платформа, которая быстро адаптируется к новым отраслям. На конец декабря в системе зарегистрировано 136 495 компаний, и прослеживается более 7,2 млрд кодов. Мы готовы к многократному росту числа участников и операций в системе. В приложении Честный ЗНАК выполнено более 2 млн проверок кодов маркировки, аудитория приложения за последние три месяца увеличилась в 5 раз. Все новые товарные группы уже интегрированы в приложение», — сказал генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Пилотные проекты по данным товарным группам завершились 30 ноября. В них принимали участие производители, дистрибьюторы, представители розничной торговли.