Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии

«Доктор Веб» сообщил о первом внедрении продуктов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в государственном учреждении Боливии (Южная Америка) – организации AJAM. Выдачу сублицензии осуществил партнер компании «Доктор Веб» в Боливии – компания VANZEL Technologies.

В сфере ответственности AJAM (полное название – La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) – добыча полезных ископаемых на всей территории Боливии. Таким образом, от бесперебойной и неуязвимой для интернет-угроз работы локальной сети зависит успешное выполнение задач государственного масштаба.

Специалисты AJAM по ИБ остановили свой выбор на антивирусе Dr.Web – был закуплен продукт для защиты рабочих станций Dr.Web Desktop Security Suite и мобильная защита Dr.Web Mobile Security Suite. Российское средство информационной защиты хорошо известно по ту сторону Атлантического океана. В общей сложности в AJAM было защищено 189 объектов.

Dr.Web был развернут не только в центральном офисе AJAM в городе Ла-Пас, но и в региональных представительствах компании по всей стране.

«Экспертиза российских коллег из компании “Доктор Веб” давно уже приобрела статус общепризнанной, поэтому мы не сомневаемся, что наша сеть защищена по-максимуму. Свою роль в нашем выборе Dr.Web сыграли и привлекательные условия лицензирования, а также удобство администрирования антивирусной сети», – сказал начальник отдела технического обслуживания AJAM Рейнальдо Алонсо Вера Ариас.