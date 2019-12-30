«Микрон» развивает экспортное направление

«Микрон» объявил о том, что по решению Отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) компании была одобрена и доведена субсидия в размере 3 млн рублей на компенсацию части затрат на транспортировку продукции в рамках государственной программы столицы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

«Развитие экспортного направления является важной частью стратегии компании, – отметил Артур Шипигузов, директор по экспорту «Микрона». - Субсидирование сокращает наши затраты на доставку, тем самым делая российскую микроэлектронику доступней для новых потребителей на высококонкурентных иностранных рынках».

Господдержка осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012г. № 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в производственной сфере, осуществляющим реализацию за пределы территории Российской Федерации товаров, произведенных на территории города Москвы» в целях реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Организационную поддержку предприятиям оказывает уполномоченная организация Московский экспортный центр.

«Микрон» осуществляет экспортную деятельность более 25 лет, в 2018 году доля экспорта составила 20% выручки. Компания поставляет в страны Юго-Восточной Азии и Европы микросхемы памяти, управления питанием, RFID, а также микросхемы для автоэлектроники. Все бизнес-процессы в компании выстроены и сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 50001.