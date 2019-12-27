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«Росэлектроника» выпустила первую партию музыкальных синтезаторов

ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выпустил первую серийную партию музыкальных синтезаторов. Устройство устанавливается в баяны, гармошки, аккордеоны и расширяет их возможности, благодаря встроенному банку звуков, содержащему более 200 различных музыкальных инструментов.

Музыкальный синтезатор МС-001 разработан и производится на НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»). Изделие представляет собой MIDI систему, в состав которой входят плата с микросхемами, контроллер управления и клавиатура. Аппаратура устанавливается внутри баяна, гармошки или аккордеона и превращает музыкальный инструмент в синтезатор. Плата имеет встроенный датчик давления, и в зависимости от силы растяжения меха звук инструмента меняется.

Флэш-память устройства содержит звуки фортепиано, духовых и струнных инструментов, акустических и электронных барабанов, басы и перкуссию. Устройство позволяет артисту выбирать сэмплы, настраивать темп, задавать звуковые эффекты. Музыканты могут импровизировать как традиционными звуками живых инструментов, так и смешивать новые тембры. Синтезатор имеет выход аналогового звукового сигнала для подключения к внешнему усилителю мощности.

«Мы смогли интегрировать в баян начинку синтезатора, хотя реализация этой идеи была объективно непростой – на синтезаторе клавиатура одна, а у баяна две клавиатуры и мех. За счет установки датчика давления мы добились того, чтобы электроника адекватно реагировала на силу растяжения меха – как в живом инструменте. Получив позитивные отзывы от музыкантов на опытные образцы синтезаторов, мы перешли к серийному выпуску аппаратуры», – сказал генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

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