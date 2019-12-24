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Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России

ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ объявил о том, что ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России. «Жилищная экосистема ВТБ» станет второй пилотной платформой по ипотеке в проекте «Маркетплейс» Банка России. Ее участие в проекте позволит сделать процесс заключения договора ипотечного кредитования дистанционным, быстрым и надежным.

Присоединение к проекту «Маркетплейс» новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования, что позволит учесть разные бизнес-модели, используемые на финансовом рынке.

При участии ипотечных платформ прорабатывается конфигурация полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к «Маркетплейсу» банках-партнерах, но и заключить сопутствующие договоры страхования. Кроме ипотечного кредитования новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить «полный цикл» операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду жилья, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.

«Сегодня многие банки начинают работать в формате маркетплейсов, при этом большинство из них ориентировано на сегмент b2с. Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров - застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им опций, сервисов и продуктов. Наше участие в маркетплейсе Банка России – один из важнейших шагов в этом направлении», - сказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор «Жилищная экосистема ВТБ».

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