Минздрав планирует импортозаместить операционные системы, СУБД и прикладное программное обеспечение ряда компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На работы выделено 1,2 млрд руб.



Импортозамещение

Как выяснил CNews, Минздрав планирует импортозаместить операционные системы, СУБД и прикладное программное обеспечение ряда компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Кроме того, предусмотрен перенос 204 виртуальных машин с основной площадки Федерального центра обработки данных (ФЦОД) на дополнительные площадки.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок в опубликованном 11 ноября 2026 г. техническом задании. Начальная сумма контракта — 1,2 млрд руб. Подрядчика выберут 8 декабря.

Согласно техническому заданию, замена операционных систем и систем управления базами данных предусмотрена для семи компонентов ЕГИСЗ. В их числе почтовый сервер, федеральный регистр пациентов с различными хроническими заболеваниями, информационно-аналитическая подсистема мониторинга закупок лекарств, компоненты визуализации и аналитической обработки данных, единое аналитическое хранилище данных, главный индекс пациентов электронной медицинской карты, а также компонент Alpha BI, предназначенный для автоматизированного сбора информации и формирования отчетности.

Сгенерировано ИИ Минздрав потратит 1,2 млрд на импортозамещение ОС, СУБД и поддержку своих систем

Отдельно предусмотрена замена прикладного программного обеспечения двух компонентов: федерального регистра пациентов с хроническими заболеваниями и модуля «Главный индекс пациентов» в составе интегрированной электронной медицинской карты.

Конкретные программные продукты, на которые планируется переход, в техническом задании не называются. В документации зафиксирована необходимость импортозамещения, но не указаны действующие и будущие российские аналоги.

Услуги должны оказываться с 21 декабря 2026 г. по 31 августа 2027 г. В документации предусмотрено четыре этапа: первые три охватывают эксплуатацию и сопровождение системы, а четвертый, рассчитанный на весь период оказания услуг, включает миграцию данных и виртуальных машин с актуализацией технической документации.

Перенос виртуальных машин

Еще одна крупная задача — миграция данных, системного и прикладного программного обеспечения, а также конфигураций виртуальных машин с основной площадки ФЦОД ЕГИСЗ на дополнительные площадки, предоставленные заказчиком.

Всего в перечне указано 11 подсистем и компонентов, для переноса которых предусмотрено ориентировочно 204 виртуальные машины. Наибольшее количество приходится на интеграционную подсистему интеграции прикладных подсистем — 52 машины, федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями — 44, компонент Alpha BI — 35, аналитическую подсистему мониторинга закупок лекарств — 23 и единое аналитическое хранилище данных — 20.

Также миграция затронет главный индекс пациентов электронной медицинской карты, подсистему защиты информации, федеральный регистр пациентов с орфанными заболеваниями, почтовый сервер и сервис разрешения доменных имен.

В рамках переноса исполнитель должен обследовать существующую инфраструктуру, подготовить виртуальные машины, настроить программное обеспечение и средства защиты информации, организовать резервное копирование, перенести данные и проверить работоспособность систем. После тестирования предусмотрено переключение нагрузки на целевые площадки.

Ожидаемым результатом должно стать полноценное функционирование перенесенных компонентов на дополнительных площадках и освобождение вычислительных ресурсов основной площадки ФЦОД. Указанное количество виртуальных машин является ориентировочным и может изменяться в процессе эксплуатации.

Эксплуатация и защита

Помимо миграции и импортозамещения, контракт предусматривает повседневное сопровождение подсистем ЕГИСЗ. Исполнитель должен обеспечивать круглосуточную работу инфраструктуры, администрировать базы данных и виртуальные машины, контролировать резервное копирование и репликацию баз данных, сопровождать средства защиты информации и устранять технические неполадки.

Отдельное требование — постоянная техническая поддержка пользователей в режиме горячей линии семь дней в неделю. Также исполнитель будет заниматься подключением к ЕГИСЗ региональных государственных информационных систем и медицинских информационных систем организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

В техническом задании установлены нормативы доступности: общая доступность ЕГИСЗ на основной площадке должна составлять не менее 99,9% за календарный месяц, а каждой отдельной подсистемы — не менее 95%. Для критических инцидентов, связанных с полной недоступностью подсистемы на основной площадке, установлено время реакции не более 15 минут и срок исполнения не более трех часов. За несоблюдение требований предусмотрены штрафные санкции.

В части информационной безопасности исполнитель должен проводить внутреннее и внешнее сканирование инфраструктуры на уязвимости не реже одного раза в месяц, обеспечивать их устранение и реагировать на инциденты, в том числе связанные со значимыми объектами критической информационной инфраструктуры.