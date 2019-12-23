ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов

«Транстелеком» (ТТК) обеспечила в 2019 году подключение к сети передачи данных 1754 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее в 2019 году компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в Курской и Ростовской областях, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Общая стоимость госконтракта составила почти 5 млрд рублей. В ходе проекта высокоскоростной интернет приводят в школы, пожарные части, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты. По количеству объектов, принятых в работу, ТТК стал третьим среди всех операторов, участвовавших в конкурсе – компания подключит почти 7 тысяч объектов.

К настоящему моменту все работы по подключению социальных организаций, запланированные на 2019 год, выполнены. «Транстелеком» успешно завершил первый этап проекта и подключил к сети передачи данных 394 объекта в Курской области, 554 в Ростовской области, 302 в Забайкальском крае и 504 в Краснодарском крае.

В кратчайшие сроки спроектирована и смонтирована сеть, состоящая из 1850 узлов связи. Централизованный мониторинг сети осуществляется в непрерывном режиме. В каждом из населенных пунктов были организованы выездные комиссии для приема выполненных работ. Обеспечить оперативность решения всех методических и организационных задач позволило сотрудничество с администрациями регионов.

«Транстелеком полностью завершил первый этап работ по подключению социально значимых объектов к сети Интернет. К высокоскоростной сети подключены 1754 учреждения, смонтирована сеть общей емкостью более 48 тысяч портов, проложено более 400 километров новых ВОЛС, обеспечено покрытие 790 населенных пунктов. Наши специалисты сделали большую работу в чрезвычайно сжатые сроки», - сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика». Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.