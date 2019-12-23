Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Росэлектроника» разработала оборудование для контроля качества электронных компонентов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал прибор для проверки качества электронных компонентов, не имеющий аналогов на российском рынке. Новая аппаратура предназначена для измерения сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок как устройство в системе менеджмента качества.

Новый тераомметр, разработанный специалистами НИИЭМП (входит в «Росэлектронику»), будет востребован у предприятий, выпускающих и применяющих конденсаторы различных типов, а также у центров стандартизации и метрологии.

«Ранее для контроля сопротивления применялся советский тераомметр ТО-6М, но прибор был снят с производства и исключен из государственного реестра средств измерения. Отечественные производители электронно-компонентной базы вынуждены были закупать иностранное оборудование. Новый прибор, обладая высокими точностными характеристиками, сможет заместить зарубежные аналоги», - сказал генеральный директор НИИЭМП Александр Акимов.

Предельное значение измеряемых сопротивлений аппаратуры достигает 1012 Ом, а значение испытательных напряжений составляет 1-10 В, 50 В, 100 В и 500 В.

НИИЭМП является единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов.



Другие материалы рубрики

В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств

Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей

Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи

Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике

В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт

Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью