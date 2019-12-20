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Предприятия концерна «Автоматика» подключились к «Бирже мощностей»

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Предприятия концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» поддержали проект «Ростеха» «Биржа мощностей», созданный для производственной кооперации машиностроительных предприятий. Данная площадка позволит предприятиям ОПК максимально загрузить производственные мощности, сократить издержки и обеспечить решение задачи диверсификации.

«Биржа мощностей» – это централизованная информационная система, осуществляющая обработку заказа, подбор оптимальных производственных площадок для его выполнения и выстраивание кооперационных цепочек между несколькими исполнителями.

Она позволяет заказчикам разместить заявку на производство промышленной продукции и выбрать исполнителя на основе конкурентных предложений и рейтинга, сформированного по итогам выполненных ранее работ. Поиск исполнителей заказов занимает в среднем от трех до пяти рабочих дней.

В настоящий момент на бирже зарегистрированы предприятия радиоэлектронного кластера «Ростеха», однако планируется масштабировать сервис для сотрудничества с другими госкорпорациями и гражданскими потребителями.

Всего на «Бирже мощностей» представлены 11 предприятий концерна «Автоматика», выступающих как в качестве заказчиков, так и в качестве исполнителей.

Так, например, в рамках «Биржи мощностей» ПНИЭИ, входящий в концерн «Автоматика», проводит опытные работы по нанесению золотого и никелевого гальванического покрытия на контакты изделий «Калугаприбора», также входящего в контур концерна.

«К середине декабря холдинговой компанией "концерн "Автоматика" было зарегистрировано 17 заявок на различные работы, 27 заявок на исполнение, что позволило заключить 13 договоров на сумму 5,5 млн руб. В 2020 г. прогнозируется трехкратный рост общего объема контрактов, осуществленных посредством "Биржи мощностей". Это удобный сервис для того, чтобы осуществить тот или иной проект быстро, качественно и с оптимальными затратами», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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