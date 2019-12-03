«Росэлектроника» представила первый отечественный вакуумный выключатель для Арктики

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первый отечественный вакуумный выключатель на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики. Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Изделие обладает усиленной изоляцией и предназначено для коммутации электрических сетей в нормальных и аварийных режимах. Аппаратура позволяет оперативно включать и отключать ток в электросетях как дистанционно, так и в ручном режиме, а также выполняет автоматическое повторное включение.

Вакуумный выключатель отличается повышенной механической надежностью и увеличенным коммутационным ресурсом по сравнению с современными элегазовыми выключателями. Аппаратура пожаро- и взрывобезопасна, она устанавливается на открытых частях станций и обеспечивает устойчивую работу в сложных климатических условиях при температурах от +40 до -60 градусов.

Оборудование изготовлено НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») – единственным российским разработчиком вакуумных выключателей на номинальное напряжение 220 кВ.

«В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Развитие энергосистем этого региона способно существенно улучшить инвестиционный климат на отдельной территории и оказать положительное влияние на экономику страны в целом. «Росэлектроника» готова предложить энергетическим компаниям надежное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно функционировать там, где традиционные схемы передачи электроэнергии имеют ограниченное применение», – отметили в «Росэлектронике».