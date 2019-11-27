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Ростех обеспечил доступ к скоростному интернету для 463 социальных объектов Иркутской области

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Национальный центр информатизации (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех) завершил первый этап проекта по подключению социально значимых объектов Иркутской области к высокоскоростному интернету. Доступ к нему получили 463 учреждения региона. Работы осуществляются в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Создание необходимой инфраструктуры ведется по заказу Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций России. Всего в ближайшие три года доступ к высокоскоростному интернету получат почти 1800 объектов в разных районах Иркутской области: образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, структуры МЧС и Росгвардии, органы исполнительной власти.

«Подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов для нас является важной миссией. Мы обеспечили широкополосный доступ в том числе учреждениям, расположенным на территориях, пострадавших от паводков летом этого года. Все работы, запланированные в рамках первого этапа, завершены точно в срок. Вся необходимая документация уже передана государственному заказчику. Проект реализуется в тесном сотрудничестве с региональной администрацией и муниципалитетами, при участии местных операторов связи. В следующем году эта работа будет продолжена», – сказал генеральный директор Национального центра информатизации госкорпорации Ростех Константин Солодухин.

Реализация проекта позволит решить задачи национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», обеспечив социальные организации Иркутской области современными средствами связи и технологиями дистанционного обслуживания.



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