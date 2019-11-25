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Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center

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Naumen завершил проект внедрения платформы Naumen Contact Center в Едином контактном центре Федерального казначейства. Решение позволило в круглосуточном режиме обслуживать участников бюджетного процесса во всех 11 часовых зонах России.

Изначально Единый контактный центр Федерального казначейства работал на связке программного обеспечения Asterisk и оборудования Avaya. Решению недоставало гибкости для оперативного перераспределения нагрузки по проектам, у супервизоров возникали сложности с получением отчетности, не хватало инструментов для создания агентских сценариев и оценки качества работы операторов. После знакомства с возможностями других платформ в казначействе остановились на продукте Naumen Contact Center.

В результате внедрения платформы Naumen у супервизоров появились инструменты онлайн-контроля нагрузки: в случае превышения предельно допустимых параметров супервизоры подключают дополнительные площадки, создают аварийные информационные блоки в интерактивном голосовом меню (IVR, Interactive Voice Response).

Благодаря возможности построения отчетов по использованию IVR руководители контакт-центра пришли к выводу о целесообразности перехода на двухуровневую структуру меню. IVR регулярно дорабатывается и совершенствуется по мере изменения круга вопросов, на которые отвечает контакт-центр.

Работая по готовым сценариям, операторы Единого контактного центра Федерального казначейства обрабатывают обращения, поступающие по электронной почте, через сайт и по телефону. Для их удобства в системе настроено дерево базы знаний, которое позволяет точнее определить нужную тематику и быстрее предоставить консультацию по заданному вопросу.

У менеджеров по качеству появились инструменты для автоматической оценки качества работы операторов. Оценки выставляются на основе настраиваемого набора KPI, таких как время ожидания ответа; продолжительность разговора; отсутствие ошибок при вводе данных и переадресации вызовов; количество вызовов, обслуженных за смену и др. С момента начала эксплуатации решения средняя оценка качества работы операторов за короткие сроки возросла с 4,54 до 4,89 баллов по пятибалльной шкале.

По словам Вероники Калмыковой, заместителя начальника ИТ филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», переход на платформу Naumen способствовал повышению уровня доступности и качества обслуживания.

«Выросла доля обращений, обслуженных на первой линии, сократилось среднее время ожидания ответа оператора и количество потерянных вызовов», — отметила Вероника Калмыкова.

Для обеспечения отказоустойчивости решение развернуто на двух территориально распределенных площадках. В случае сбоя в работе основного сервера производится автоматический запуск резервной инсталляции. Администраторы системы получают автоматические уведомления обо всех событиях, которые могут повлиять на корректную работу сервера телефонии.

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