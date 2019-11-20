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Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру

Бизнес ИТ в госсекторе

Статус участника Московского инновационного кластера сегодня получили такие организации, как фонд «Сколково», НИЦ «Курчатовский институт», холдинг «Швабе», «Росэлектроника», ряд столичных технопарков – «Строгино», «Слава». Научные центры вузов – МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана и НИУ «МИЭТ», а также малые и средние предприятия. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Участникам МИК доступна полная функциональность и возможности ИТ-платформы – получение мер поддержки, поиск партнеров, аренда помещений, биржа патентов, афиша мероприятий в сфере технологий и инноваций.

ИТ-платформа кластера i.moscow была представлена на форуме «Открытые инновации». Проект вызвал высокий интерес среди представителей как бизнеса, так и науки. Они отметили широкие возможности платформы, ее интересную функциональность, а также простоту в использовании.

«С момента запуска ИТ-платформы Московского инновационного кластера в сентябре его участниками стали уже 342 организаций из различных сфер и отраслей. Представители как крупного бизнеса, так и МСП, вузов, научных организаций. Все они пользуются доступными на i.moscow сервисами. Хочу отметить, что сегодня мы наблюдаем устойчивый интерес компаний к кластеру и уверенный рост числа участников проекта», – сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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