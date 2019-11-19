SAP и Минкомсвязи России помогут российским разработчикам выйти на международные рынки

SAP и Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники, подведомственное учреждение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, подписали меморандум о взаимопонимании. Главная цель сотрудничества – совместное развитие цифровых инициатив для поддержки и реализации экспортного потенциала российских разработчиков.

SAP и Координационный центр Межправкомиссии по сотрудничеству в области ВТ запускают совместный акселератор, цели которого – развитие и поддержка цифровых решений участников российской экосистемы, техническая помощь в разработке программного обеспечения, сертификации продукции, совместное продвижение и позиционирование программного обеспечения, а также включение совместно разработанных решений в глобальный продуктовый портфель SAP.

Артем Крицын, исполняющий обязанности директора Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники», сказал: «Для того, чтобы Россия смогла оставаться значимым игроком мировой цифровой экономики, необходимо, чтобы наши разработчики стали частью глобальной экосистемы, оставались в контексте общих инновационных трендов. У SAP уже есть опыт такого взаимодействия, а у нашего Координационного центра – накопленная экспертиза различных международных практик. Уверен, общими усилиями мы сможем превратить единичные случаи успеха на рынке других стран в массовое явление».

На странице акселератора уже начался сбор заявок на участие в программе, он продлится до февраля 2020 г. По итогам отбора в программе останется десять стартапов, которые продолжат работу над своими решениями, опираясь на технологии SAP и экспертизу Координационного центра Межправкомиссии. Также финалисты смогут использовать глобальную сеть акселераторов SAP.io и другие возможности сотрудничающих организаций для выхода на зарубежные рынки. В рамках акселерационной программы также планируется развивать каналы коммуникации с российским и мировым ИТ-сообществом и корпоративными клиентами глобальных ИТ-компаний.

Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS, отметил: «Создание условий для высокотехнологичного экспорта – задача, которую можно решить только общими усилиями, нужна активная кооперация государства, бизнеса, экспертов. Значительно облегчить себе путь на зарубежный рынок можно в партнерстве с глобальными компаниями, у них уже выстроены глобальные цепочки поставок, они лучше разбираются в специфике рынка, располагают

новейшими технологиями и инструментами».