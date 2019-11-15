«Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил на Международном форуме «Российский промышленник» оборудование для противодействия беспилотникам на территории критически важных объектов. На выставке демонстрируется комплекс, состоящий из нескольких модулей - пассивного когерентного локатора (ПКЛ) для обнаружения дронов, модуля радиоэлектронного подавления «Серп» и модуля радиомониторинга «Черемуха» для определения местонахождения оператора БПЛА.

ПКЛ предназначен для скрытого обнаружения и сопровождения дронов в охраняемой зоне. Устройство обнаруживает все движущиеся объекты, отражающие радиоволны. Эта особенность позволяет применять комплекс там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения малых дронов на предельно малых высотах.

Модуль радиоэлектронного подавления «Серп» подавляет канал управления малых БПЛА на расстоянии до 20 км, обеспечивая сплошное перекрытие в диапазоне частот от 400 до 6200 МГ, используемых в настоящее время для управления дронами, а также все частоты глобальных навигационных спутниковых систем. Таким образом «Серп» разрывает связь с оператором, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания.

Модуль радиомониторинга «Черемуха» позволяет вычислить местонахождение оператора дрона.

Представленный комплекс противодействия БПЛА разработан НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).

«Сегодня беспилотники все чаще применяются не только для несанкционированного слежения, но и как высокоэффективное средство поражения. Традиционные средства борьбы с дронами не всегда могут применяться на объектах критической инфраструктуры, где важно постоянно поддерживать в рабочем состоянии различные коммуникационные сети. Наше решение не создает помех, а за счет модульности позволяет закрывать любой периметр, решая тем самым задачи защиты от подлета БЛА одновременно с нескольких направлений», - отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

XXIII Международный форум «Российский промышленник» проводится 13-15 ноября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» под эгидой Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.