Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика»

Аналитическая BI-платформа компании «Нетрика» включена в базу лучших практик для развития цифровой экономики в субъектах РФ. Сборник эффективных решений был составлен АНО «Цифровая экономика» при участии региональных органов власти и представителей бизнеса. Ранее в этот список уже вошли два других решения компании «Нетрика»: платформы «N3. Здравоохранение» и «N3.Инвестиции и строительство».

В сборник эффективных решений от АНО «Цифровая экономика» включены кейсы, направленные на улучшение качества жизни граждан, повышение эффективности бизнеса и государственного управления. Важным критерием отбора также стала возможность масштабирования кейсов в регионах России.

Платформа «N3. Аналитика» представлена в категории решений для повышения эффективности государственного управления. Как отмечают составители базы, система способствует росту государственного и муниципального управления за счет мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти. Решение уже действует в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Алтайском, Забайкальском и Кемеровском краях.

Решение представляет собой аналитическую систему класса Business Intelligence (BI), которая позволяет оперативно обрабатывать большие объемы данных из различных источников, осуществлять их мониторинг и визуализировать в виде удобных отчетов. Благодаря этому руководители могут своевременно принимать управленческие решения. Для работы платформы могут быть использованы данные из любых информационных систем органов государственной власти, ведомственной и отраслевой статистики.

«Цифровая трансформация – это неизбежный процесс, который напрямую влияет на качество жизни граждан, а также результаты работы государства и бизнеса. Именно поэтому обмен опытом и демонстрация примеров успешно реализованных решений, возможные благодаря АНО “Цифровая экономика”, становятся особенно важными», — сказал Алексей Ильин, управляющий партнер группы компаний «Нетрика».