«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф

«Ростелеком» подключил Дагестанскому центру медицины катастроф облачный сервис «Виртуальная АТС». Специалисты компании перевели шесть традиционных телефонных номеров центра в формат виртуальных и объединили их цифровой станцией. Услуга предполагает возможность расширения абонентской сети.

«Перед нами стояла задача – создать надежную инфраструктуру для оперативного обмена данными по защищенному каналу. Ведь "Медицина катастроф” – это экстренная служба, от правильной и четкой организации работы которой зависит жизнь людей, находящихся в экстремальных условиях. И в такой ситуации на счету каждая минута, поэтому требования к качеству работы нашего сервиса максимально высокие. И я уверен, что предложенное нами решение им соответствует», – отметил Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелекома».

Преимущества «Виртуальной АТС» «Ростелекома» в быстром и простом подключении виртуального номера городского формата, возможности организации внутренней и внешней многоканальной телефонии, закрытой сети передачи информации, аудиоконференцсвязи. Для подключения сервиса нет необходимости протягивать отдельную линию, пользователю достаточно иметь доступ к интернету.

«Теперь у Дагестанского центра медицины катастроф есть цифровая АТС, которая позволяет оперативно связываться с внутренними службами, внешними адресатами, получать сигналы об экстренной помощи и передавать голосовые сообщения. Одно из преимуществ – переадресация звонков на мобильное приложение личных телефонов. Теперь я могу дистанционно руководить мед. персоналом, не теряя времени, координировать действия в ходе полета к месту ДТП или чрезвычайного происшествия, консультировать при необходимости, в том числе давать команду нужному лечебному учреждению о готовности принять пациентов», – сказал Махмуд Карамирзаев, главный врач Дагестанского центра медицины катастроф.

«Ростелеком» в Дагестане обеспечивает интернетом и цифровыми сервисами лечебно-профилактические учреждения, администрации муниципальных образований и другие социально значимые объекты не только в городах, но и удаленных селах. Преимущества «Виртуальной АТС» уже оценили 287 государственных организаций и коммерческих компаний республики.