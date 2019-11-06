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ИК «Фридом Финанс» выступит спонсором CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра

Бизнес ИТ в госсекторе

ИК «Фридом Финанс» выступает спонсором «CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра». Мероприятие проходит ежегодно с 2007 года и собирает представителей бизнеса, государственных структур, ведущих ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитиков. 7 ноября 2019 года более 1600 человек и более 120 докладов будут участвовать на IT-событии года.

Цель мероприятия — собрать на независимой площадке представителей бизнеса, IT-поставщиков, и государственных органов для обсуждения основных проблем и возможностей их решения, а также дальнейших перспектив отрасли и информатизации экономики в целом.

Первая часть мероприятия будет посвящена пленарной сессии с участием международных экспертов и представителей российского бизнеса и госсектора. Присутствующие на заседании смогут проголосовать за наиболее, на их взгляд, перспективные технологии, которые будут влиять на развитие информатизации в России. Вторая часть будет разбита по секторам: «Банки», «Безопасность», «Розница», «Госсектор», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия». В рамках данных обсуждений будет представлена информация об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих областях, а также о технологиях, которые по определенным причинам не смогли успешно развиваться в России.

ИК «Фридом Финанс» и еще более 70 компаний выступают партнерами мероприятия. В рамках «CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра» пройдет лотерея среди участников, на которой ИК «Фридом Финанс» вручит специальный приз.

В 2018 году CNews FORUM собрал около 1600 участников. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов, было проведено семь тематических секций. Спонсорскую поддержку мероприятию оказало более 30 структур, а информационными партнерами выступили более 40 компаний.

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