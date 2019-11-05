«Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре

«Ланит» представил интеллектуальную систему мониторинга труда SOLUT на международной выставке технологий промышленной трансформации Industrial Transformation Asia-Pacific в рамках российской экспозиции, организованной Минпромторгом России.

SOLUT — это B2B-решение в сфере индустриального интернета вещей, направленное на анализ эффективности использования рабочего времени в промышленности, строительстве, ритейле, ЖКХ, добывающем сегменте и других отраслях экономики. Технология SOLUT позволяет повысить производительность труда рабочих специальностей путем создания AI-моделей распознавания, отслеживающих процент полезной работы, выполняемой рабочими.

Каждый работник оснащается носимыми устройствами, которые накапливают данные о движениях рабочего в течение смены, и передают их на сервер. Модели SOLUT распознают виды деятельности, характерные для каждой конкретной специальности или рабочего задания, формируют отчеты, показывающие процент полезной работы или бесполезных действий — отдыха, простоев и другие важные для оценки характеристики.

Решение позволяет компании-работодателю принципиально изменить подход к мотивации сотрудников рабочих специальностей, ранжировать работников по производительности, выявлять лучшие практики и масштабировать их. Кроме того, SOLUT даёт возможность контролировать качество выполнения критически важных техпроцессов и соблюдение техники безопасности. По результатам пилотных проектов зафиксирована возможность увеличения производительности персонала более, чем на 20%.

Александр Белоусов, основатель и руководитель SOLUT, отметил: «За три дня работы выставки мы провели более 25 встреч с потенциальными партнерами, и получили отличную обратную связь. Для такого непростого инновационного B2B-продукта как наш, это очень хороший результат. Заинтересованность в наших решениях проявили компании из Индонезии, Малайзии, Таиланда, с Филиппин, и, разумеется, из самого Сингапура. Мы благодарим Минпромторг России за предоставленную нам возможность участия в работе российского павильона на ITAP-2019 и за высокий уровень организации выставки».

Александр Белоусов выступил c докладом о возможностях системы SOLUT в рамках объединенного российского павильона, организованного Минпромторгом России. Директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождёв отметил, что для российских компаний Азиатско-Тихоокеанский регион обладает высоким экспортным и кооперационным потенциалом.

«Благоприятная экосистема поддержки высокотехнологичных проектов, созданная в Сингапуре, привлекательна для отечественных разработчиков, которым, в свою очередь, есть что предложить сингапурским коллегам. Считаем необходимым поддерживать и развивать все договоренности, которые будут достигнуты между компаниями в рамках этой выставки», — сказал Владимир Дождёв.