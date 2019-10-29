«Росэлектроника» и госпиталь Вишневского разработали неинвазивный глюкометр

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех и ФГБУ 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского разработали первую отечественную систему неинвазивного мониторинга глюкозы на основании измерений проводимости тканей. Прибор позволит отслеживать в режиме реального времени изменения концентрации глюкозы в крови пациента без прокола кожи.

Принцип действия системы построен на локальной импедансной спектроскопии кожи запястья in situ. Концепция изделия разработана специалистами госпиталя им. А.А. Вишневского, произведен прибор КБ «Луч» (входит в «Росэлектронику»). Система уже прошла первую клиническую апробацию и показала хорошие результаты.

«Это первый отечественный прототип системы контроля концентрации глюкозы в биосредах, не имеющий официально зарегистрированных аналогов на территории России. В приборе впервые реализована возможность длительного неинвазивного мониторинга уровня глюкозы с программируемой частотой измерений и дистанционной передачей результатов. Использование системы позволяет оперативно принимать решения о применении лекарственных препаратов и контролировать их эффективность. Кроме того, прибор может определять углеводное истощение у спортсменов и измерять уровень работоспособности», - отметил заместитель начальника госпиталя по исследовательской и научной работе ФГБУ 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Александр Алехнович.

«Специалисты нашего предприятия успешно провели тестирование и калибровку новых неинвазивных глюкометров, которые позволят существенно облегчить жизнь миллионов людей, страдающих сахарным диабетом. КБ «Луч» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для запуска производства данных изделий», - сказал генеральный директор КБ «Луч» Михаил Шебакпольский.