Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Минобр Алтайского края и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Министерство образования и науки Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией при реализации направлений, предусмотренных федеральными проектами «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», федеральным и региональным проектами «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Взаимодействие в рамках соглашения позволит задействовать опыт и компетенции сторон для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, методологий и практик управления, а также технологий автоматизации работы Министерства и региональной сети учреждений образования.

Одно из важнейших направлений сотрудничества – развитие образовательной среды, создание непрерывной образовательной траектории на базе учебных учреждений региона, включая: реализацию мероприятий для повышения интереса к ИТ-отрасли и популяризации программирования среди школьников и студентов; внедрение образовательных программ по ключевым компетенциям цифровой экономики; развитие направления подготовки и переподготовки кадров.

Еще одним значимым в этом направлении результатом должно стать создание в региональной сети образовательных учреждений благоприятных условий для углубленного изучения технологий «1С» преподавателями, сотрудниками и студентами. В рамках этого направления будут разработаны специальные образовательные программы для преподавателей школьных курсов и ИКТ-дисциплин, связанных с разработкой, администрированием, внедрением и сопровождения крупных информационных систем.

Другие материалы рубрики

Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор

Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда

Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ

«Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

Техника

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИКТ в госсектор, Важнейшие ИКТ-тендеры федеральных структур

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта