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Huawei поделилась опытом построения «умных городов»

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Директор по развитию бизнеса Huawei Enterprise в регионе Евразия Денис Сереченко рассказал правительству Москвы о возможностях и опыте Huawei в сфере построения «умных городов», а также о технологических достижениях компании, призванных сделать инфраструктуру современных мегаполисов максимально автономной, удобной и безопасной.

Подразделение корпоративных решений компании Huawei (Huawei Enterprise) специализируется на разработке и внедрении инфокоммуникационных решений, ориентированных на потребности бизнеса и государственных структур. Разработки Huawei охватывают корпоративные сети, универсальные системы связи и взаимодействия (UC&C), системы облачных вычислений и центры данных, городские коммуникации и инфраструктурные услуги, в том числе связанные с созданием и развитием «умных городов».

По своему принципу работы платформа Huawei Smart city напоминает нервную систему человека. Функции мозга выполняет центр управления, аналогом центральной нервной системы является сеть, а роль периферической нервной системы играют датчики, установленные на объектах городской инфраструктуры. К примеру, технологии Huawei позволяют управлять сетями наружного освещения, настроив автоматическое включение/выключение, а также приглушение света в определенное время суток. Это, в свою очередь, дает возможность сэкономить до 50% бюджетных средств. В настоящее время данная разработка и другие решения на базе платформы Smart city используются в 160 городах в 40 странах, включая Германию, Италию и Южную Африку.

«Если мы посмотрим на скорость технологического развития мегаполисов, то придем к однозначному выводу: сегодня процесс цифровизации крупных городов обусловлен не столько информационной повесткой, сколько финансовой необходимостью. "Умные" технологии выгодны для города, а значит, их внедрение в России с каждым годом будет осуществляться все быстрее. Мы, со своей стороны, готовы возглавить этот процесс, совместно с партнерами создавая интеллектуальные решения, которые не только позволяют эффективно управлять городами, но и делают их более безопасными и комфортными для жителей», – сказал Денис Сереченко.

Урбанизация – один из ключевых трендов современного общества. По прогнозу ООН, к 2050 г. 66% населения планеты будет жить в городах. Сегодня этот показатель для развитых стран составляет примерно 3/4 (в Великобритании — 82,3%, в США — 81,4%, во Франции — 79,3%, в Германии — 75,1%, в России — 74%). В Азии процесс миграции населения в города еще далек от завершения (в Китае доля городского населения составляет 54,4%, в Индии — 32,4%), поэтому принято считать, что именно эти страны в ближайшие годы будут задавать тренд урбанизации.

Городские агломерации становятся ключевыми рынками товаров и услуг и одновременно источниками человеческих, финансовых, информационных ресурсов для их производства. Урбанизация требует масштабных инвестиций в развитие высоких технологий для эффективного управления городским хозяйством и инфраструктурой. Крупнейшие мировые агломерации такие как Шанхай и Пекин находятся в Китае. Эти города считаются одними из самых «умных» и технически оснащенных с точки зрения организации городского пространства. Значительная часть технологических решений в этих городах реализована на оборудовании Huawei.

Ежегодно компания вкладывает в исследования и разработки более 10% своего дохода. В частности, в 2018 г. инвестиции в R&D составили $15,2 млрд, а за 2008–2018 гг. превысили $75 млрд. Последовательная инновационная политика Huawei дает свои результаты: компания лидирует в разработке ряда технологий в области передачи и хранения данных, является членом более чем 400 международных организаций по стандартизации, отраслевых альянсов и сообществ разработчиков открытого ПО, обладает почти 88 тыс. патентов.



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