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АГУ, Минсвязи Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

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Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационных технологий, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией при реализации на территории края целей и задач, предусмотренных федеральным и региональным проектами «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Особое внимание при этом планируется уделить разработке и внедрению образовательных программ по направлениям цифровой экономики, в том числе для дополнительного ИТ-образования жителей Алтайского края, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Еще одно важное направление партнерства – оптимизация процессов управления и развития электронной информационно-образовательной среды Алтайского государственного университета, снижение технологических рисков при внедрении и эксплуатации в университете систем автоматизации образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности на платформе «1С:Предприятие».

Важным результатом сотрудничества должно стать создание в университете благоприятных условий для углубленного изучения технологий «1С» преподавателями, сотрудниками и студентами, совершенствования учебных курсов по ИКТ-дисциплинам, посвященных вопросам разработки, администрирования, внедрения, сопровождения крупных информационных систем.

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