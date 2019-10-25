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«Автоматика» представила отказоустойчивую СХД на базе процессора «Эльбрус»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в ходе XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех - 2019» представил новую систему хранения данных «Эльбрус СХД-Р 8124» на базе российского микропроцессора «Эльбрус». Она обеспечивает отказоустойчивость за счёт двухконтроллерной организации и является полноценным отечественным решением корпоративного класса, имеющим производительность на уровне зарубежных аналогов.

«Эльбрус СХД-Р 8124» - двухконтроллерная система хранения данных (СХД), выполненная на базе однопроцессорных серверных плат с микропроцессорами «Эльбрус-8С» и поддержкой горячей замены для организации надежного хранения и использования данных.

Наличие двух контроллеров обеспечивает повышение общей надежности СХД – возможность избежать простоя при запланированном отключении или выходе из строя одного из контроллеров, а также дополнительное масштабирование производительности при распределении вычислительной нагрузки по разным контроллерам.

В качестве управляющего программного обеспечения для организации работы «Эльбрус СХД-Р 8124» можно использовать продукты российской компании RAIDIX, а также программные пакеты ZFS и KFS, оптимизированные под работу на микропроцессорах серии Эльбрус.

СХД создана в соответствии с российскими ГОСТ, регламентом Таможенного союза и имеет маркировку Евразийского соответствия.

«На сегодняшний день концерн «Автоматика» обладает необходимыми производственными мощностями для обеспечения существующего и прогнозируемого спроса на оборудование для хранения данных, в том числе на базе процессоров Эльбрус. Мы готовы удовлетворить потребности наших заказчиков в лице силовых государственных структур Российской Федерации, компаний нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслей в высокотехнологичном оборудовании данного класса», - отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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