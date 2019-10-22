«Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве

«Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов, генеральный директор «Агентства инноваций города Москвы» Алексей Парабучев и директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов. Основная цель соглашения – объединение усилий для реализации совместной программы акселерации в целях развития конкурентоспособных продуктов и услуг, востребованных корпорациями и городом Москвой.

В соответствии с условиями соглашения «Агентство инноваций Москвы» будет выполнять координационные функции, оказывать методическую и консультационную поддержку и взаимодействовать с «Яндексом» по вопросам выявления технологических направлений программы акселерации и разработки критериев участия инновационных технологических компаний. Помимо этого, агентство будет участвовать в экспертном отборе и осуществлять последующий мониторинг развития инновационных технологических компаний, успешно завершивших программу акселератора и информировать их о мерах государственной поддержки в Москве.

В свою очередь «Яндекс» будет определять приоритетные направления для инновационных технологических компаний, участвовать в отраслевой экспертизе проектов, а также привлекать внешних экспертов и сотрудников компании для участия в программе акселерации. Фонд «Московский инновационный кластер» будет организовывать программу акселерации, включая информационную поддержку и иные мероприятия.

«Совместная программа акселерации, которую будут прорабатывать "Московский инновационный кластер", "Яндекс" и "Агентство инноваций Москвы" – это важная и многообещающая история, которая определенно даст дополнительный импульс развитию инновационных и технологических компаний в столице, – сказал руководитель фонда "Московский инновационный кластер" Анатолий Валетов. – Мы открыты к сотрудничеству и будем рады и дальше объединить усилия с ведущими российскими инновационными компаниями, чтобы сделать важный шаг на пути к созданию высокотехнологичной городской среды».