«Росэлектроника» займется цифровизацией Приморского края

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» займется реализацией проектов в сфере развития информационно-коммуникационных технологий на территории Приморского края. Соответствующее соглашение о намерениях подписали временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края по информатизации, телекоммуникациям и социальной сфере Сергей Максимчук и генеральный директор НИИ автоматической аппаратуры им. академика B.C. Семенихина Сергей Гришин (входит в «Росэлектронику»).

В рамках документа планируется создание платформы цифрового обмена между администрацией Приморского края и федеральными органами исполнительной власти РФ, внедрение геоинформационных систем и единой аналитической межведомственной информационной системы. Кроме того, стороны договорились о развитии ситуационного центра губернатора в части внедрения систем автоматизации и поддержки принятия решений, а также создание подвижного пункта управления губернатора при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Сейчас перед Приморским краем, как и перед другими регионами Российской Федерации, стоит амбициозная задача, поставленная руководством страны – реализация национальной программы "Цифровая экономика". Эффективная реализация проектов, нацеленных на достижение показателей данной национальной программы, невозможна без привлечения опыта и компетенций наиболее передовых разработчиков информационных технологий. Мы в решении каждой региональной задачи в сфере цифровизации обязательно анализируем существующий практический опыт и ищем наиболее передовые решения. Ключевыми компетенциями НИИАА является создание высоконадежного отказоустойчивого оборудования – вычислительных комплексов для решения задач обороны, высокопроизводительных центров коммутации и геоинформационных систем. Мы планируем сотрудничество и обмен компетенциями в рамках цифровизации процессов управления регионом и внедрения геоинформационных систем и систем анализа данных», – сказал Сергей Максимчук.

«Цифровизация сегодня – это глобальный тренд, охватывающий в том числе и систему регионального управления. Эффективная работа с большими массивами данных невозможна без современных ИТ-решений. Компетенции нашего предприятия в этой сфере позволят не только создать цифровую среду для органов власти, но и разработать целый ряд образовательных программ по внедрению современных информационных технологий на территории Приморского края», – сказал Сергей Гришин.