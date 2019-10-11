ЦРПТ сообщила о выдаче более 9,5 млн цифровых кодов на обувь за 10 дней

ЦРПТ сообщила о том, что за первые 10 дней после старта нового этапа маркировки обуви участники оборота получили более 9,5 млн цифровых кодов, из них на остатки пришлось 10 тысяч. Для остатков обувных товаров цифровые коды выдаются бесплатно по решению ЦРПТ. Их можно заказать до 1 марта 2020 года, после этой даты оборот немаркированной обувной продукции будет запрещен.

5 тысяч участников оборота получили доступ к регистратору эмиссии для получения кодов Data Matrix по защищенному каналу связи.

Для работы в личном кабинете всем участникам оборота товаров необходимо подписать договоры на подключение к системе и получение кодов, а также для доступа к регистраторам эмиссии, которые предоставляются участникам Центром развития перспективных технологий за свой счет. Производители и импортеры получают доступ к персональному устройству, а компании оптовой и розничной торговли получат доступ к единому регистратору эмиссии оператора.

С 1 июля 2019 года началась регистрация участников оборота обувных товаров. С 1 октября 2019 года предоставляется доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров. С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров. До 1 апреля 2020 года осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.