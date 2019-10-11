Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Глава ОМП Павел Эйгес в интервью CNews — о первой российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

ЦРПТ сообщила о выдаче более 9,5 млн цифровых кодов на обувь за 10 дней

ИТ в госсекторе

ЦРПТ сообщила о том, что за первые 10 дней после старта нового этапа маркировки обуви участники оборота получили более 9,5 млн цифровых кодов, из них на остатки пришлось 10 тысяч. Для остатков обувных товаров цифровые коды выдаются бесплатно по решению ЦРПТ. Их можно заказать до 1 марта 2020 года, после этой даты оборот немаркированной обувной продукции будет запрещен.

5 тысяч участников оборота получили доступ к регистратору эмиссии для получения кодов Data Matrix по защищенному каналу связи.

Для работы в личном кабинете всем участникам оборота товаров необходимо подписать договоры на подключение к системе и получение кодов, а также для доступа к регистраторам эмиссии, которые предоставляются участникам Центром развития перспективных технологий за свой счет. Производители и импортеры получают доступ к персональному устройству, а компании оптовой и розничной торговли получат доступ к единому регистратору эмиссии оператора.

С 1 июля 2019 года началась регистрация участников оборота обувных товаров. С 1 октября 2019 года предоставляется доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров. С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров. До 1 апреля 2020 года осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.

Другие материалы рубрики

Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта в России

«Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области

CNews приглашает на работу PHP-программистов

Обновление ПО парализовало работу «Почты России»

Подключить все школы к интернету не выйдет: власти недодали 77 миллиардов

Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд

Техника

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Рабочие столы как услуга набирают популярность из-за проблем в экономике Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner