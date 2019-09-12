Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем

Почта России объявила о том, что за 8 месяцев 2019 года к системе отправки электронных заказных писем (ЭЗП) присоединилось 25 субъектов Российской Федерации, что помогло перешагнуть рубеж в 30 регионов.

На начало сентября к услуге отправки электронных заказных писем подключились клиенты-отправители в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Астраханской, Белгородской, Владимирской, ЕАО, Калининградской, Кемеровской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, Забайкальском, Красноярском и Пермском крае, Республиках Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Северной Осетии и Удмуртии. До конца года Почта России планирует подключить к сервису более половины всех регионов страны.

Суммарный объем отправлений писем через сервис ЭЗП с января по август 2019 года превысил объем отправлений за такой же период 2018 года на 50%, составив 45 млн писем (30 млн писем в 2018 году соответственно).

Основными отправителями электронной корреспонденции являются госорганы – ГИБДД, ФССП, ПФР, мировые суды и другие ведомства. Также услугой интересуются и компании коммерческого сектора. Использование сервиса привлекательно, в первую очередь, возможностью отправки юридически значимой корреспонденции посредством электронных защищенных каналов, надежностью и оперативностью как отправки, так и доставки.

Электронные заказные письма – это сервис не только для отправителей, но и для получателей – конечных адресатов, которым направляются письма в личный кабинет сайта https://zakaznoe.pochta.ru или сайта Госуслуг вместо бумажных (на Госуслуги письма направляет также Почта России).

С начала года количество подключившихся к сервису получателей выросло практически на 40% (с 1,9 млн до 2,6 млн пользователей). Среди них более 2,5 тыс. – организации, давшие согласие на получение корреспонденции в электронном виде.

До недавнего времени отправителями электронных заказных писем могли быть только госорганы и крупные юридические лица. Начиная с июля 2019 такая возможность появилась и у простых граждан. Направить письмо в адрес как госорганов, так и юридического или физического лица можно из личного кабинета сайта https://zakaznoe.pochta.ru.

Проект ЭЗП – это не только высокотехнологичный продукт Почты России, он также является важной частью политики компании по ведению социально ответственного бизнеса и примером уважительного отношения к природе. Только за 2018 год бумажными письмами было отправлено свыше 400 млн штрафов ГИБДД, что приравнивается к 4 тыс. тоннам бумаги. Переход на электронные заказные письма и увеличение доли электронной доставки в личный кабинет позволит ежегодно сохранять свыше 50 тыс. деревьев.

«Развитием услуги электронных заказных писем Почта России занимается с 2015 года. Сервис оказался очень востребованным и перспективным. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы наши цифровые услуги были доступны бизнесу и абсолютно всем категориям граждан. До конца текущего года мы планируем еще больше расширить географию сервиса», - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Почты России Ярослав Мандрон.