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«Ростелеком» построит ВОЛС «Удачный – Харыялах – Оленек» в Якутии

ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек».

ВОЛС позволит обеспечить современными каналами связи жителей удаленных территорий Якутии, поможет развитию передовых цифровых технологий и реализации программы «Цифровой наслег».

«Ростелеком» намерен содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры Оленекского района Якутии и устранению цифрового неравенства. В рамках соглашения компания готова модернизировать сети связи в якутских селах Оленек и Харыялах и установить в них точки доступа в интернет.

«Ростелеком» и Правительство Республики Саха (Якутия) намерены сотрудничать в сфере развития телемедицины, создания и модернизации систем видеофиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и экстренного оповещения, а также информационных систем в сфере медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.



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