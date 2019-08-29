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Четвертый тест электронного голосования в Москве показал надежность системы

ИТ в госсекторе

Четвертое тестирование электронного голосования в столице прошло без сбоев. 28 августа 2019 г. в эксперименте приняли участие 2188 человек, это на 21% больше, чем на предыдущем этапе, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

В ходе тестирования жители трех избирательных округов отвечали на вопрос о том, что в их районе стоит развивать в первую очередь. На выбор участникам эксперимента предложили два варианта ответов: «парковочное пространство» и «парки и зеленые насаждения». По итогам голосования большинство поддержала развитие парковок.

«Система отработала штатно, без сбоев. Мы учли все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих этапов тестирования. В ходе четвертого теста мы также отработали все возможные сценарии сбоев. При этом не зафиксировали ничего, что прерывало бы ход голосования или вносило какие-то изменения в работу системы. Так что к выборам 8 сентября 2019 г. мы готовы», – подчеркнул Артем Костырко.

Ранее председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов отметил, что, по его мнению, четвертое тестирование системы прошло «химически чисто».

Первое тестирование системы электронного голосования в Москве прошло 11 июля 2019 г. на выборах глав студенческих советов. Тогда произошел ряд сбоев, которые специалисты учли и исправили. Уже в ходе второго теста система работала штатно. Третье тестирование прошло 21 августа 2019 г., явка на него составила 53%, сбоев обнаружено не было.

Принять участие в электронном голосовании могут жители трех избирательных округов:№ 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Заявления на участие в электронном голосовании можно подать через личный кабинет на mos.ru до 4 сентября 2019 г. включительно. На данный момент уже зарегистрировались более 5200 человек.

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