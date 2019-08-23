НПО «Криста» представляет инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион»

Переход к цифровой экономике – приоритетное направление развития современных технологий в сфере госуправления. В условиях импортозамещения особое внимание уделяется отечественным разработкам для органов государственной власти и местного самоуправления.

Сегодня в регионах сохраняется проблема разрозненного программного обеспечения, применяемого органами власти для исполнения своих функций – существует запрос на вертикально интегрированные ведомственные и межведомственные решения, объединяющие в рамках единой web-платформы идентичные бизнес-процессы.

НПО «Криста» разработало инновационную платформу для государственного управления «Цифровой регион». Она позволяет консолидировать управление регионом в цифровом формате.

Подробнее о программных решениях платформы – на сайте НПО «Криста».