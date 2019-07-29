Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB

Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» в Сколтехе при участии Технического комитета «Кибер-физические системы» разработал проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Протокола беспроводной передачи данных для высокоёмких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала» (OpenUNB, Open Ultra-Narrowband).

Стандарт OpenUNB позволяет организовать радиоканалы между большим количеством передающих информацию устройств и сетевыми шлюзами. Одна из наиболее перспективных сфер его использования – «умные» приборы учета для жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня в этом сегменте представлен целый ряд отечественных и международных производителей, которые предлагают свои уникальные протоколы радиосвязи для передачи данных о потреблении воды, газа или электричества конечными пользователями либо для приема команд из центральной системы управления. Однако значительным барьером для развития этого рынка является то, что данные протоколы несовместимы между собой – это создает серьезные трудности при построении сложных систем учета и контроля в ЖКХ с использованием оборудования от разных поставщиков, а также влечет дополнительные затраты управляющих компаний на приобретение базовых станций и другого специализированного радиооборудования.

В большинстве стран мира эта проблема решается введением единого открытого национального стандарта связи, который в той или иной степени используют все производители. Стандарт OpenUNB, разработанный Центром компетенций НТИ на базе Сколтеха, позволяет легко объединять «умные» счетчики в единую систему.

«Доступные протоколы радиосвязи сегодня становятся ключевым элементом IoT-систем. Бизнес-кейсы в области интернета вещей чаще всего низкомаржинальные, поэтому крайне важно сделать подключение конечных устройств, например, «умных» счётчиков, к сети максимально дешевым. Наш Центр компетенций принял решение о разработке открытого отечественного стандарта UNB, который относится к нише протоколов ультраузкополосного класса», – отметил руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.

Стандарт OpenUNB требует минимального количества энергии для пересылки одного бита информации. По результатам предварительных испытаний, сейчас это один из самых энергосберегающих протоколов, что критически важно для систем IoT в ЖКХ, так как обычно счетчики получают энергию лишь от встроенной батарейки ограниченной емкости, которой хватает только на несколько лет непрерывной работы.

OpenUNB позволяет работать как в лицензионном, так и нелицензионном диапазоне, что значительно увеличивает гибкость построенных на его основе систем. В то время как, например, закрытый протокол XNB компании «Стриж» ориентирован на использование исключительно выделенных лицензионных частот, гарантирующих отсутствие других устройств, работающих в данном диапазоне.

Преимуществом стандарта также является высокая надежность передачи сигнала в сверхузких каналах на частотах около 868 МГц. Кроме того, OpenUNB использует авторитетные шифровальные алгоритмы, что гарантирует устойчивость к кибератакам и защищенность от передачи данных третьим лицам – документ гармонизирован как с отечественным стандартом шифрования «Кузнечик», так и с международными стандартами шифрования (Advanced Encryption Standard, AES).

«Ранее мы уже участвовали как в разработке собственного российского стандарта передачи данных для интернета вещей NB-Fi, так и в адаптации распространенного международного стандарта LoRaWAN, в каждом случае инициируя полномасштабное обсуждение документов экспертным сообществом. OpenUNB — универсальный открытый стандарт, абсолютно готовый к практическому применению. С его появлением мы станем ближе на еще один шаг к созданию полноценной экосистемы регулирования интернета вещей в России», — комментирует сказал программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Проект стандарта OpenUNB представлен для публичного обсуждения, которое продлится в течение трех месяцев. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-физические системы» и внесен на утверждение в Росстандарт.

С текстом проекта стандарта OpenUNB и материалами для подачи комментариев в ходе публичного обсуждения можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета «Кибер-физические системы».