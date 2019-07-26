Ростех создал домашний агрокомплекс с управлением со смартфона. Цена

Ростех разработал малогабаритные агрокомплексы, которые позволят выращивать свежую зелень в домашних условиях в любое время года. Мобильные фитотехкомплексы поддерживают необходимый уровень освещения и влажности в автоматическом режиме, а управлять ими можно удаленно – с мобильного телефона.

В составе Ростеха разработку ведет «Авангард», входящий в концерн «Радиоэлектронные технологии». В отличие от крупных комплексов, которые используются в фермерских хозяйствах, модель предназначена для установки в заведениях общественного питания, в образовательных учреждениях и домах. Она состоит из нескольких стеллажей и оборудована автоматизированной системой управления поливом, температурой, освещением и уровнем влажности.

Для работы комплекса требуются только электричество и вода. Технология позволяет выращивать экологически чистую микрозелень, листовые и листостеблевые культуры (салат, мяту, мелиссу, тимьян и др.) на искусственном субстрате и при полном отсутствии естественного солнечного света. Это позволяет обеспечить регулируемый благоприятный режим питания для корневой системы, дает возможность контролировать концентрацию углекислого газа в воздухе и другие показатели.

В стандартной комплектации длина комплекса составляет меньше 1,5 м, высота – чуть более 2 м. При этом размеры можно изменить в зависимости от желаемого объема и вида выращиваемой продукции. В среднем устройство оценивается в 73 000 рублей. Окончательная цена будет зависеть от итоговой комплектации.