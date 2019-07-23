Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость

Haulmont и Bellsoft провели кросс-тестирование своих продуктов и технически подтвердили, что платформа CUBA полностью совместима с Liberica JDK. Это означает, что все продукты, созданные на платформе CUBA гарантированно работают на импортозамещающей среде исполнения Java – Liberica JDK. В их числе СЭД «Тезис» – одна из наиболее популярных систем управления документами и бизнес процессами, используемая в государственном секторе, например, в МИД РФ и в правительстве Калининградской области.

Несмотря на то, что экосистема Java является открытой, с ней все не так просто. Действительно, существует открытый проект OpenJDK, и сделать сборку этого репозитория может любая компания, обладающая необходимыми компетенциями. В результате получится действующее окружение для запуска программ на JVM. Однако, по данным Haulmont, OpenJDK имеет порядка 20 тыс. известных дефектов, и для того, чтобы иметь уверенность, что сборка соответствует всем спецификациям Java SE, необходимо пройти верификацию с помощью Technology Compatibility Kit, что является нетривиальной задачей. Oracle значительно ужесточил лицензионную политику своей коммерческой сборки (Oracle JDK), для которой предоставляется техническая поддержка. Бесплатные сборки (в том числе от Oracle) имеют очень короткий жизненный цикл, поставляются без технической поддержки, и предназначены скорее для энтузиастов, чем для промышленной эксплуатации, отмечают в компании.

С недавнего времени Единый реестр российского ПО пополнился Liberica JDK – это поддерживаемая среда разработки и запуска Java-программ. Российская компания Bellsoft, которая предоставляет эту сборку, является одним из самых заметных участников развития Java-платформы, и единственная из российских компаний входит в пятерку сторонних контрибьюторов OpenJDK, наряду с гигантами мирового рынка ПО, таких как SAP, Google, IBM. Таким образом обеспечивается необходимый уровень качества, компетенций и технической поддержки, отвечающий требованиям цифрового суверенитета.