МТС запустит «умное освещение» в Петропавловске-Камчатском

МТС и администрация Петропавловска-Камчатского подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках которого будут реализованы проекты, позволяющие сделать жизнь горожан безопаснее и повысить качество жизни на полуострове.

В рамках сотрудничества стороны обсудили цифровизацию социальной сферы, энергосбережение и общественную безопасность. Уже сегодня эксперты МТС разрабатывают проект по оборудованию подпорных стен в городе автономными датчиками, которые позволят фиксировать даже небольшие сдвиги и изменения угла наклона, незаметные человеческому глазу. В городе около 450 подпорных стен, многим из которых более 50 лет. Естественный износ, многолетнее воздействие снега и дождя, а также сейсмическая активность – все это приводит к повреждению конструкций.

Чтобы оперативно отслеживать и предотвращать возможные обрушения, необходимо задействовать большое количество человеческих ресурсов. Датчики не требуют обслуживания, они потребляют минимальное количество энергии и способны работать без перерыва десятки лет. Второй проект, который позволит существенно сэкономить городской бюджет и направить средства на дополнительные нужды – «умное освещение». С его помощью на малолюдных участках отдельных улиц города фонари будут оборудованы датчиками движения и свет будет загораться только при фиксации движения человека или автомобиля. И это только первые приоритетные задачи, которые запланированы к реализации.

«МТС сегодня это целая экосистема с инновационными решениями в различных областях: интернет вещей и облачное хранение данных, искусственный интеллект и Big Data, киберспорт, телемедицина и образование. И мы готовы внедрять эти решения, чтобы уже сегодня современные технологии обеспечивали безопасность горожан, повышали качество жизни и экономили бюджет города», - отметил директор МТС в Камчатском крае Сергей Егошин.

«Безопасность и комфорт жителей и гостей Петропавловска-Камчатского – приоритетные для нас вопросы. В сотрудничестве с МТС мы надеемся решить важную задачу – оперативно отслеживать изменения состояния опорных стен и своевременно устранять недостатки. Замечательно, что новые технологии приходят нам на помощь в таких вопросах, помогая решать возникающие проблемы быстро и эффективно. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и полезным для всех горожан», - отметил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.