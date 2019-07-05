Концерн «Автоматика» объединит уфимские предприятий «Прогресс» и «Магнетрон»

Концерн «Автоматика» объявил о создании производства гражданской промышленной электроники и телекоммуникационного оборудования в ходе присоединения УЗМ «Магнетрон» к «БПО «Прогресс». Производственные мощности обоих предприятий уже размещены на площадке завода «Магнетрон» на ул. Кировоградская в Уфе. Юридически процесс реорганизации планируется завершить в конце 2019 г. Консолидация позволит повысить технологическую компетенцию и операционную эффективность, считают в «Автоматике».

Данное решение было ранее принято концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», куда входят эти предприятия.

Основной специализацией предприятий был выпуск средств связи специального назначения для нужд силовых ведомств. В 2018 г. началась деятельность по производству гражданской промышленной электроники и телекоммуникационного оборудования, а также существенная модернизация существующих специальных средств связи в интересах государственных заказчиков. Выпуск продукции гражданского назначения в 2018 г. возрос почти в десять раз по сравнению с 2016 г. В 2018 г. предприятие вышло на безубыточные показатели.

«Несмотря на то, что заводу "БПО "Прогресс" более 75 лет, он следует всем технологическим тенденциям современной отрасли электроники. Так, уже введена в эксплуатацию современная автоматизированная линия поверхностного монтажа компонентов для выпуска серийных изделий, меняются и совершенствуются технологические процессы, пересматриваются бизнес-процессы в целях повышения производительности труда и роста уровня клиентоориентированности», – сказал генеральный директор БПО «Прогресс» Марат Тимиров.

Особое внимание на данном этапе уделено обучению сотрудников в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также стимулированию персонала. Так, средняя заработная плата возросла на 27% за последние два года при одновременном повышении производительности труда.

Предприятия имеют общую историю. Деятельность УЗМ «Магнетрон» началась в 1982 г., когда был создан цех микроэлектроники на базе производственного объединения «Прогресс». Позднее цех был реорганизован в УЗМ «Магнетрон», в 2009 г. полностью вышел из состава производственного объединения.