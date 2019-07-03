«А+С транспроект» начал развивать устойчивые решения для градостроительства

«А+С транспроект», центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, создал направление по внедрению устойчивых решений в сфере градостроительства, общественного транспорта и планирования удобных общественных пространств. Руководителем нового направления назначен Григорий Парфенов.

Устойчивое развитие в градостроительной практике означает решение тактических и стратегических задач по созданию городской инфраструктуры, которое при этом не создаст негативных внешних эффектов в будущем. Благодаря применению современных технологий такой подход позволяет проектировать и строить объекты городской среды и транспортной сети, которые будут успешно использоваться многими поколениями горожан на протяжении длительного времени.

«Когда речь идет о проектах в области транспортного планирования, устойчивое развитие ассоциируют, в первую очередь, с экологической составляющей. При этом оно не ограничивается исключительно экологией, а охватывает целый комплекс параметров, связанных с потребностями людей в перемещении по городу и формированием комфортной, удобной и безопасной городской среды. Среди мероприятий, которые мы рекомендуем в рамках комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), транспортных мастер-планов и других подобных проектов, обязательно присутствует оптимизация работы общественного транспорта, развитие велосипедного движения и пешеходной инфраструктуры, организация парковочного пространства, развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – то есть всех составляющих ответственного развития», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор «А+С транспроект».

Возглавил направление устойчивых решений компании «А+С транспроект» Григорий Парфенов, специалист в области транспортного планирования. Вместе с командой он будет внедрять лучшие мировые практики консалтинга в сфере транспортного планирования и развивать международную практику компании. Ранее Парфенов руководил российским представительством итальянской компании Mobility In Chain.

Григорий Парфенов получил европейское образование, окончил бакалавриат Университета Брэдфорда (Великобритания) и магистратуру Университета Лидса (Великобритания). Участвовал в проектах по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, вокзалов и мостов в Эстонии. Несколько лет работал в одной из крупнейших международных инженерных компаний Jacobs UK — в частности, в команде по анализу транспортных и инфраструктурных инвестиций, где занимался разработкой бизнес-кейсов в сфере общественного транспорта и инфраструктурных проектов в Великобритании.

«Европейский опыт устойчивого развития городов и планирования устойчивой городской мобильности сегодня самый прогрессивный в мире. Во многих городах приняты долгосрочные программы, нацеленные на снижение вредных выбросов и улучшение экологической обстановки, городское пространство и транспорт становятся “умными” и все более ориентированными на потребности людей. Надеюсь, что накопленный опыт развития общественного транспорта, инфраструктуры и планирования, позволит внедрять лучшие практики в проекты для российских городов», – отметил Григорий Парфенов, директор направления устойчивых решений «А+С транспроект».