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Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов»

ИТ в госсекторе

Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» 27 июня одобрила прототипы комплексных госуслуг – суперсервисы по утрате близкого человека, рождению ребенка и трудовым отношениям.

Суперсервис «Утрата близкого человека» будет включать онлайн-услуги регистрации смерти, получения компенсаций по банковским реквизитам, организацию погребения с выбором вида захоронения и ритуального агентства, а также запись к нотариусу по вопросам наследства.

Прототип суперсервиса «Рождение ребенка», который также рассмотрела рабочая группа, предусматривает комплексное сопровождение гражданина в соответствующей жизненной ситуации. Беременной женщине, а в последующем семье с ребенком до 1,5 лет, государство будет оказывать услуги в электронном виде через портал госуслуг, исключая посещение МФЦ или ведомств. Среди услуг будут выдача родового сертификата и листа трудовой нетрудоспособности, начисление пособий по предоставленным банковским реквизитам, запись матери в роддом, запись ребенка в детский сад, его прикрепление к детской поликлинике и выдача детского СНИЛС.

«Общие качества всех суперсервисов – проактивность и комплексность. Сервис самостоятельно информирует гражданина обо всех услугах, которые необходимы ему, например, при рождении ребёнка или начале новой работы. Далее наша задача - обеспечить единый, «бесшовный» процесс решения жизненной ситуации, когда от гражданина не требуется вообще никаких действий, все происходит автоматически и онлайн. В ближайшее время мы представим целевые модели суперсервисов широкой аудитории», - сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, представивший рабочей группе прототипы услуг.

Суперсервис «Трудовые отношения онлайн», представленный заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексеем Скляром, предусматривает возможность получения в онлайн-режиме выписки из трудовой книжки, подписанной усиленной электронной подписью, подбор вакансий с функцией отклика работодателя и приглашением на собеседование, заключение трудового договора, а также его прекращение в установленные законом сроки. С помощью суперсервиса также можно без личного посещения встать и на учет в центр занятости.

Президент Ассоциации больших данных, член совета директоров «Мегафона» Анна Серебряникова, курирующая суперсервис, предложила проработать интеграцию суперсервиса трудовых отношений с существующими платформами по поиску работы, например, HH.ru, Rabota.ru, Superjob.ru и другими. По ее словам, это поможет сервису набрать популярность среди россиян и расширит его возможности и функционал.

«В целом для пользователей может быть удобно пользоваться сервисами не только заходя непосредственно на госуслуги, но и через те ресурсы, к которым они привыкли. Возможно, через банковские приложения или с помощью идентификации через цифровой профиль или Mobile ID», - сказала Анна Серебряникова.

«Омниканальность суперсервисов, идентификация пользователей не только через портал госуслуг повысит удобство граждан при доступе к ним», - отметил руководитель рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика» Олег Фомичев.

По словам заместителя генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, согласно поручению правительства, до 1 августа рабочая группа должна рассмотреть 25 проектов суперсервисов, включая уже одобренные.

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